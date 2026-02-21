Karoline Lima negou que tenha retomado namoro com Léo Pereira Reprodução/Instagram
Karoline Lima nega boato de reconciliação com Léo Pereira
'Minha vida amorosa não é uma novela', disse a influenciadora
William Bonner fala sobre estreia no 'Globo Repórter': 'Prazeroso'
Jornalista comanda o programa junto de Sandra Annenberg
Elenco de 'Três Graças' faz despedida para Juliano Cazarré
Ator gravou cenas da morte do personagem Jorginho
Murilo Huff é internado e cancela show
Sertanejo revelou aos seguidores que contraiu uma virose
Com ingressos esgotados, Bad Bunny faz primeiro show em São Paulo
Vencedor do Grammy contou hits, falou em português e mais; confira
Anitta anuncia término do namoro com Ian Bortolanza
Cantora e empresário iniciaram relacionamento em janeiro do ano passado
