Karoline Lima negou que tenha retomado namoro com Léo Pereira Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2026 16:29

Rio - Karoline Lima respondeu as especulações de que teria ido ao show de Bad Bunny acompanhada do ex-namorado, Léo Pereira, na noite de sexta-feira (20). A influenciadora desmentiu uma suposta reconciliação com o jogador e pediu para não ser associada apenas as suas antigas relações amorosas.

"Por que é tão interessante falar da minha vida amorosa, gente? Quem eu beijo, com quem eu durmo, com quem eu me envolvo... Vocês dizem que só sou relacionamento e que meu conteúdo é só de relacionamento, mas você me resumem aos meus relacionamentos. Não importa o que eu faça, onde eu vá e o que eu poste, vocês me resumem aos meus relacionamentos", disse ela.

A influenciadora confirmou que segue solteira. "Eu posso estar falando da coisa mais incrível do mundo, mas se eu não estiver agarrada em um macho, vocês vão arrumar um macho para mim. Se não for assim, vocês fingem que eu não existo. Minha vida amorosa não é uma novela", disparou.

Karoline também comentou o receio da exposição caso tenha um novo parceiro. "Tenho medo de ser solteira, que é o que eu sou, porque vão descobrir quem é a pessoa e transformar a vida dela em um caos. A minha já é, não quero isso para os outros. Sei que já expus muito os meus problemas, mas para, né? Eu posto tanta coisa legal, eu vou a lugares...Parem de focar na minha vida amorosa. Isso não me resume", afirmou.