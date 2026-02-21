Murilo Huff foi internado após contrair virose - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2026 18:23

Rio - Murilo Huff foi internado na madrugada deste sábado (21) após contrair uma forte virose. O sertanejo atualizou o estado de saúde e informou o cancelamento da apresentação que faria no município de Lago Verde, no Maranhão.

"Já estou recuperando, turma!! Obrigada à todos que enviaram mensagem desejando melhoras. Tive uma virose muito forte, passei a noite no hospital e sigo aqui em observação", escreveu nos Stories.

O cantor lamentou não pode cumprir o compromisso agendado para essa noite. "Ao pessoal de Lago Verde-MA, cidade onde hoje faríamos nosso show, espero pode encontrá-los em breve! Minhas sinceras desculpas por não conseguir estar com vocês hoje", finalizou.

Murilo Huff também aproveitou para destacar a parceria da noiva, Gabriela Versiani, que fez companhia para o sertanejo no hospital. "Minha parceira...Não saiu do meu lado."