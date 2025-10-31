Internautas repercutiram despedida de William Bonner do ’JN’Reprodução/Globo

Rio - A última edição do "Jornal Nacional" sob o comando de William Bonner movimentou as redes sociais na noite desta sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, o apresentador recebeu César Tralli, que estreia na bancada a partir de 3 de novembro, e se despediu do público. 
fotogaleria
William Bonner - Reprodução/Globo
César Tralli vai assumir lugar de Bonner no 'JN' ao lado de Renata Vasconcellos - Reprodução/Instagram
Internautas repercutiram despedida de William Bonner do 'JN' - Reprodução/Globo
"Chegou o dia. Dois meses atrás, eu avisei aqui no 'Jornal Nacional' que eu ia sair e estou indo para o 'Globo Repórter'. Estou concluindo esse ciclo. Na época da pandemia, me queixei, comigo mesmo, da falta de tempo para fazer as coisas que eu queria fazer", relembrou. 
Entre os usuários do X, antigo Twitter, a sensação foi de viver um dia histórico com a despedida após 29 anos em que Bonner apresentou o telejornal. "William Bonner, você cumpriu o seu papel no 'JN' e jamais será esquecido", declarou um internauta. "O final com o Bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! Sentiremos saudades, divo", afirmou outro. "Por mais que eu goste do Tralli, nenhum âncora na TV hoje tem o garbo e a sofisticação que só o William Bonner tem. É o fim de uma era no telejornalismo brasileiro", disse um terceiro. 
Natasha Dantas, mulher do jornalista, acompanhou de perto a passagem de bastão e recebeu o marido no fim do "Jornal Nacional". Mais cedo, a fisioterapeuta mostrou William Bonner saindo de casa para apresentar a atração pela última vez.