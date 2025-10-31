Internautas repercutiram despedida de William Bonner do ’JN’ - Reprodução/Globo

Publicado 31/10/2025 22:26

Rio - A última edição do "Jornal Nacional" sob o comando de William Bonner movimentou as redes sociais na noite desta sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, o apresentador recebeu César Tralli, que estreia na bancada a partir de 3 de novembro, e se despediu do público.

"Chegou o dia. Dois meses atrás, eu avisei aqui no 'Jornal Nacional' que eu ia sair e estou indo para o 'Globo Repórter'. Estou concluindo esse ciclo. Na época da pandemia, me queixei, comigo mesmo, da falta de tempo para fazer as coisas que eu queria fazer", relembrou.

Entre os usuários do X, antigo Twitter, a sensação foi de viver um dia histórico com a despedida após 29 anos em que Bonner apresentou o telejornal. "William Bonner, você cumpriu o seu papel no 'JN' e jamais será esquecido", declarou um internauta. "O final com o Bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! Sentiremos saudades, divo", afirmou outro. "Por mais que eu goste do Tralli, nenhum âncora na TV hoje tem o garbo e a sofisticação que só o William Bonner tem. É o fim de uma era no telejornalismo brasileiro", disse um terceiro.

meu deus o final com o bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! absolute CINEMA PQP sentiremos sdds divo #JornalNacional #JN pic.twitter.com/s9Ssxu1SGu — Blogs (@oiblogs) November 1, 2025