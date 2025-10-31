Série ’Tremembé’ estreia no Prime Video e recebe elogios: ’Incrível’ - Reprodução / Instagram

Série ’Tremembé’ estreia no Prime Video e recebe elogios: ’Incrível’Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 08:52 | Atualizado 31/10/2025 09:03

Rio - A primeira temporada da série "Tremembé" - sobre o famoso complexo penitenciário onde passaram os condenados mais conhecidos do Brasil - estreou no Prime Video, nesta sexta-feira (31). Com direção de Vera Egito e Daniel Lieff, a produção - original da plataforma de streaming - tem cinco episódios já disponíveis.

A série mostra a chegada de Suzane Von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) em Tremembé. A ida da criminosa - condenada por assassinar os próprios pais - abala a ordem da penitenciária, iniciando uma disputa com Elize Matsunaga (Carol Garcia).

Em paralelo, Ana Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcellos), os irmãos Cravinhos, Daniel (Felipe Simas) e Cristian (Kelner Macêdo), e mais presidiários desafiam o sistema.

A produção revela conflitos - internos e externos -, intrigas, alianças improváveis e triângulos amorosos dentro da prisão, mesclando histórias verídicas de crimes que abalaram o país com uma reflexão sobre justiça, redenção e as complexas relações humanas em condições extremas.

Recebeu elogios

Apesar do pouco tempo da estreia, a produção já foi 'maratonada' e recebeu elogios. "Acabei de assistir a série 'Tremembé' e o elenco está incrível… mas você [Carol Garcia), como Elize Matsunaga, ficou impagável"; "Marina Ruy Barbosa artista"; "Que caracterização. Já te acompanhei [Marina] em vários trabalhos, está diferente de tudo" foram alguns dos comentários feitos por internautas e "Primeiro episódio já entregou tudo" foram alguns dos comentários feitos por internautas.