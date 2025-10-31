Série ’Tremembé’ estreia no Prime Video e recebe elogios: ’Incrível’Reprodução / Instagram
Série 'Tremembé' estreia no Prime Video e recebe elogios: 'Incrível'
Produção sobre o famoso complexo penitenciário onde passaram os condenados mais conhecidos do Brasil, como Suzane Von Richthofen, tem cinco episódios já disponíveis na plataforma
Com 27,12% dos votos, Will Guimarães é eliminado de 'A Fazenda 17'
Modelo levou a pior contra Creo Kellab e Fabiano Moraes, nesta quinta-feira (30)
'A Fazenda 17': Rayane Figliuzzi é acusada de racismo
Equipe avisou que rival da peoa vai responder judicialmente pela afirmação
Mãe de Isabella Nardoni pede expulsão de Carol Lekker em 'A Fazenda 17'
Ana Carolina Oliveira se revoltou com fala da peoa sobre o enteado
'A Fazenda 17': Martina cospe em Tamires durante briga e acusa peoa de agressão
Clima de tensão e troca de acusações marcaram a tarde desta quinta-feira (30) no reality da Record
Regina Duarte volta à Globo para divulgar 'Rainha da Sucata'
Novela será reprisada a partir de segunda-feira (3)
