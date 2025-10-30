Ana Carolina Oliveira pediu a expulsão de Carol Lekker em reality show Reprodução/Instagram

Rio - Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, gravou um vídeo pedindo que Carol Lekker seja expulsa de "A Fazenda 17" após a miss bumbum contar um episódio em que ameaçou cortar o órgão genital do enteado. A filha da vereadora foi assassinada pelo próprio pai, Alexandre Nardoni, em março de 2008.
"Essa mulher falou isso em um programa de muita visibilidade. Lamento que essa pessoa ainda esteja deste lugar e também lamento que órgãos responsáveis também ainda não tenham acionado ela para que ela seja, pelo menos, expulsa do programa e responsabilizada por esses atos. Fazer esse tipo de ameaça é um absurdo", afirmou. 
A vereadora falou sobre o impacto dessas falas na vida das crianças. "É essencial reforçar que ações como essa exigem autorresponsabilidade, porque cada gesto, cada escolha, pode contribuir positiva ou negativamente para o futuro e o bem-estar infantil. O que vimos aqui é só um reflexo de algo maior: o quanto falta consciência e preparo para lidar com temas tão sérios. Criança precisa de acolhimento, não de ameaças. Não se cale! Vamos proteger as nossas crianças".