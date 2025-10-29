Filipe Bragança grava cena de 'Coração Acelerado' em show de Maiara e Maraisa

Publicidade
Filipe Bragança grava cena de 'Coração Acelerado' em show de Maiara e Maraisa
Ator dará vida ao protagonista João Raul na nova novela das 19h
Rio - Filipe Bragança marcou presença nesta quarta-feira (29) no show da dupla Maiara e Maraisa na cidade de Crixás, em Goiás, para gravar cenas do personagem João Raul, protagonista de "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da TV Globo.
No folhetim que estreia em janeiro de 2026, o ator vai interpretar cantor sertanejo de sucesso. O artista subiu ao palco para cantar a faixa "Fora de Compasso", música inédita composta e gravada especialmente para a trama.
Filipe Bragança também apresentou no show a canção "Queria Ser o Batom", faixa solo do personagem João Raul que ainda será lançada.
