Tiago Scheuer e Roberto Kovalick - Globo/ Bob Paulino

Tiago Scheuer e Roberto KovalickGlobo/ Bob Paulino

Publicado 30/10/2025 08:27 | Atualizado 30/10/2025 08:35

Rio - Na manhã desta quinta-feira (30), Roberto Kovalick se despediu do "Hora 1" após seis anos à frente do telejornal que abre a programação diária da TV Globo. No encerramento da edição, o jornalista recebeu Tiago Scheuer, que assume oficialmente a apresentação do programa nesta sexta-feira (31).

fotogaleria

"Não poderia estar mais feliz em assumir a missão de dar bom dia aos brasileiros com as principais notícias do momento no telejornal que abre a nossa programação. O Hora 1 é aquele companheiro fiel de todo início de manhã para quem acorda cedo e quer saber como o Brasil e o mundo também estão acordando. Para mim, é uma grande responsabilidade continuar o legado desse jornal que há mais de dez anos informa de uma maneira dinâmica, conversada e com muita credibilidade", afirmou Tiago Scheuer.O novo apresentador destacou a importância do desafio e elogiou a equipe do programa: "Estou ansioso e, ao mesmo tempo, tranquilo com esse desafio porque, ao meu lado, tem uma equipe incrível e engajada, sempre atenta a tudo: da previsão do tempo ao esporte, dos bastidores da política nacional ao que acontece do outro lado do mundo. O 'Hora 1' está sempre em movimento, sendo plural e cheio de sotaques reunidos num grande bate-papo enquanto o dia está só começando."Na TV Globo desde 2011, Scheuer atuou como repórter em coberturas marcantes em São Paulo, como os protestos de 2013, a chacina de Osasco e o ataque a uma escola em Suzano. Também acompanhou desfiles de escolas de samba, diversas edições dos festivais de música Lollapalooza e The Town e produziu reportagens para o Fantástico e o Globo Repórter.Antes de assumir o Hora 1, apresentou a previsão do tempo em jornais locais e de rede, além de integrar o Bom Dia SP, ao lado de Sabina Simonato, informando o público sobre mobilidade urbana e as condições meteorológicas da maior região metropolitana do país. A partir desta sexta-feira (31), Marcelo Pereira assume essa função no Bom Dia SP.