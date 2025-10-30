Patrícia Poeta conversa com César Tralli no Encontro - Reprodução/Globo

Patrícia Poeta conversa com César Tralli no EncontroReprodução/Globo

Publicado 30/10/2025 10:54

Rio - César Tralli se despede do comando do "Jornal Hoje" nesta quinta-feira (30) e falou sobre sua saída durante entrada ao vivo no "Encontro com Patríciá Poeta". A partir de segunda-feira (3), ele assumirá a bancada do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner.

"Não caiu a ficha ainda não. A gente trabalha tanto, é tão focado e dedicado no que faz, no dia a dia, comprometido com o trabalho que não caiu a ficha. Hoje vai ser meu último 'JH', vou passar o bastão pro Roberto Kovalick, vou dar as boas-vindas a ele", contou.



De lá, Tralli disse que embarca para o Rio de Janeiro: "Com as minhas malinhas e a partir de amanhã temos a despedida do Bonner e a partir de segunda estarei no 'Jornal Nacional'", completou.



Patrícia Poeta desejou toda sorte do mundo para Tralli. "Desejo que você seja muito feliz na bancada do Jornal Nacional, que é o jornal mais importante do Brasil, trazendo sempre pra gente informação precisa, com sua compentência, com seu carisma também", disse.



Bolsinha com marmita



Poeta presentou Tralli com uma bolsa têrmica com um pote de marmita dentro, já que ele tem o hábito de levar a comida feita em casa para o trabalho.



"Estava pensando como vai ser a dinâmica da marmita lá e você já está facilitando o processo. Espero levar esse hábito para a nova rotina do JN também", contou ele.



O jornalista falou que sempre sonha e dar notícias melhores. "Mas a gente faz sempre com muito amor e dedicação. Sou muito grato a tudo que a vida me deu, sei que tem uma equipe maravilhosa no Rio e isso vai fazer toda a diferença na minha adaptação. É um privilégio trabalhar com tanta gente dedicada, competente, que tem amor pelo próximo, isso tudo faz diferença", concluiu.

No "Mais Você" desta quinta-feira (30), Ana Maria pediu que fossem entregues coxinhas para a despedida de Tralli. "Quando você estiver por lá, nos visite na redação do 'JN'. Agradeço muito sua generosidade, sua simpatia, sua humildade, seu carisma, isso serve de incentivo para nós", completou o apresentador.