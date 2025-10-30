Rodrigo Faro chora ao vivo no 'Encontro' ao receber surpresa da mãe - Reprodução / TV Globo

Publicado 30/10/2025 11:42

Rio - Rodrigo Faro, de 52 anos, se emocionou no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (30). Convidado do quadro "Encontro em Família", o apresentador recebeu homenagens da mulher, Vera Viel, das filhas e viveu um momento comovente ao cantar com a mãe, que também se chama Vera.



Durante a atração, Faro iniciou uma apresentação de "La Barca", de Luis Miguel, canção que aprendeu com a mãe. No meio da música, Vera subiu ao palco e surpreendeu o filho, que não conteve as lágrimas.



"Minha mãe me ensinou a cantar, me ensinou a ser homem. A minha mãe me ensinou a respeitar a minha família. A gente perdeu... eu perdi meu pai muito cedo", disse, emocionado.



Faro recordou a morte do pai e as dificuldades enfrentadas pela família. "Meu pai, infelizmente, a vida do meu pai foi destruída por uma coisa chamada álcool. E mamãe passou muita coisa, e ali a gente aprendeu como um homem deve cuidar de uma mulher", declarou.



O apresentador também falou sobre a responsabilidade que assumiu ainda na infância. "Com 9 anos de idade eu era praticamente chefe de casa, trabalhava fazendo comerciais pra ajudar em casa, eu e meu irmão. E eu tenho muito orgulho dessas Veras que Deus colocou na minha vida. Eu só sou o Rodrigo Faro hoje porque eu tenho a minha mãe, que me passou os melhores valores", afirmou.