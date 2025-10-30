Rayane sofreu acusação de racismo em ’A Fazenda 17’Reprodução de Vídeo

Rio - A equipe de Rayane Figliuzzi se manifestou sobre a acusação de racismo levantada durante uma briga entre a influenciadora e Creo Kellab, nesta quinta-feira (30). Na troca de farpas, a peoa afirmou que o rival teria que provar a insinuação fora do reality show. 
fotogaleria
Creo Kellab discutiu com Rayane e a chamou de racista - Reprodução de Vídeo
Rayane sofreu acusação de racismo em 'A Fazenda 17' - Reprodução de Vídeo
"Você vai ter que provar lá fora. Isso é calúnia e difamação", avisou Rayane. "Puxa a tua ficha e puxa a minha! Veio aqui para limpar a imagem e só caga a imagem. Racista do c*ralho! Você vai ver o processo que eu vou te meter lá fora", rebateu Creo.
Os responsáveis pelas redes sociais da namorada de Belo reforçaram que o ator terá que provar legalmente a acusação. "Creo chamou Rayane de racista sem pauta e embasamento nenhum pra isso! Vai ter que sustentar suas acusações na justiça, Creo!", afirmaram. 