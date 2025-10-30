Regina Duarte divulga reprise de Rainha da Sucata na Globo - Reprodução/Globo

Publicado 30/10/2025 12:01

Rio - Fora da Globo desde 2020, Regina Duarte, 78 anos, gravou uma chamada para divulgar a reprise de "Rainha da Sucata", no Vale a Pena Ver De Novo, que irá ao ar a partir de segunda-feira (3).

fotogaleria

"A Rainha que conquistou o Brasil volta a reinar em novembro na Globo", anunciou a atriz no vídeo que já é exibido na emissora.

"Se no início do ano me falassem que Regina Duarte iria promover o chamadão de Novembro, eu não iria acreditar. Diva que reinou nos 60 anos da TV Globo mesmo não sendo mais contratada", disse um telespectador no X.

"Bacana essa boa relação entre Globo e Regina Duarte, presente nas chamadas de 'História de Amor' e 'Rainha da Suata'. Não dá pra ignorar o que ela fez/disse/compartilhou, mas também não dá pra esquecer que é uma das grandes estrelas da casa", escreveu um internauta.

"Nada me tira da cabeça que logo logo teremos a Regina Duarte numa novela da Globo, mesmo que seja uma participação", opinou uma fã. Outro internauta concordou e disse: "Depois de ver a chamada de Rainha da Sucata, começo acreditar que em breve Regina Duarte vai fazer parte do elenco de alguma produção, nem que seja numa participação especial".

Regina Duarte deixou a Globo em fevereiro de 2020, um mês depois de a atriz ter aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura, cargo que ficou apenas por pouco mais de três meses.

O chamadão de Novembro na Globo pic.twitter.com/qeTPcN6Fjf — eplay (@forumeplay) October 29, 2025

Sobre 'Rainha da Sucata'

Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a novela foi exibida originalmente no horário nobre em 1990. Ambientada em São Paulo, "Rainha da Sucata" mergulha no contraste entre os emergentes da zona norte e a decadência da aristocracia tradicional paulistana. No centro dessa disputa estão Maria do Carmo (Regina Duarte) e Laurinha Figueroa (Glória Menezes).

Filha do vendedor de ferro-velho Onofre (Lima Duarte), Maria do Carmo enriquece com o trabalho árduo e transforma os negócios do pai em um império. Mesmo milionária, mantém hábitos simples e sonha em conquistar o respeito da elite da capital. Essa oportunidade surge quando ela reencontra Edu (Tony Ramos), o antigo colega de escola que costumava humilhá-la e agora vê sua tradicional família mergulhar na falência.