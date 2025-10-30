Tamires Assis e Martina SanziReprodução / Record
A briga começou com uma discussão entre Will e Creo, mas logo se espalhou pelo grupo e envolveu Rayane, Carol, Tamires e Martina. Durante o bate-boca, a Tamires disparou contra a rival: "Engole ou cospe, sua nariguda ridícula". Pouco depois, a manauara afirmou aos colegas de confinamento que havia sido cuspida por Martina.
"Nojenta, só isso que ela sabe fazer, cuspir nos outros", declarou Tamires. Martina, em contrapartida, acusou a adversária de agressão. "Ela me empurrou", afirmou. A manauara rebateu, negando qualquer agressão física. "Eu fiz assim: ‘Não encosta em mim’. Isso não é agredir! Ridícula", respondeu.
A confusão ocorreu poucas horas após Toninho Tornado vencer a Prova do Fazendeiro, realizada na noite de quarta-feira (29). Com o resultado, Fabiano, Will e Creo formaram oficialmente a sexta roça da temporada. O público define, ainda nesta quinta-feira, quem será o próximo eliminado do reality, em programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.
Martina cuspiu na cara de Tamires, a briga foi feia pq segundo Martina Tamires teria tocado nela, pediu até expulsão no closet, mas o lixo @_recordplus não mostrou nada. #AFazenda pic.twitter.com/CMhjjb9mTc— jeff mattias (@jeffmattias) October 30, 2025
