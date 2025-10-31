Will Guimarães é eliminado de ’A Fazenda 17’, da Record - Reprodução de vídeo / X

Publicado 31/10/2025 07:38

Rio - Will Guimarães foi o sexto eliminado do reality rural "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quinta-feira (30). O modelo recebeu 27,12% dos votos para ficar, levando a pior contra Creo Kellab e Fabiano Moraes.

O ator foi o primeiro a ser salvo e retornar para a sede do programa rural. A decisão, então, ficou entre o Will e o publicitário. Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou que o pai de Viih Tube também permaneceu no jogo: "Sobe lá, Fabiano. Vai lá. Volta lá. Vai com tudo".

Ao dar adeus ao reality - e ao prêmio milionário - o ex-peão lamentou a eliminação, opinando que seus concorrentes "não jogaram", ao contrário dele. "Mas o que o Brasil gosta de ver mesmo - pelo que parece - é o cancelamento, gritaria e xingamento... E eu venho do 'Rancho' [do Maia] que é alegria, de pessoas engraçadas e do bem".

"Aqui tem muita gente do mal participando. Mas para mim está tudo bem. Saio com o coração feliz. Fui com a minha verdade, dei minha vida, joguei e mesmo assim não deu certo. Mas saio com a minha cabeça erguida porque aqui [Fabiano] eu vi que não jogou. Então, eu devo estar muito errado".

Ao ser questionado sobre para quem vai sua torcida, declarou: Martina Sanzi. Logo após, Galisteu perguntou sobre quem ele acha que vai vencer o reality e conquistar o prêmio de R$ 2 milhões. "Eu acho que a Ray [Rayane Figliuzzi] ganha. Porque ela é forte".

O humorista Toninho Tornado também estava na eliminação, mas se salvou ao vencer a disputa, nesta quarta-feira (29), e se tornar Fazendeiro da Semana.