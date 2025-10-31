Will Guimarães é eliminado de ’A Fazenda 17’, da RecordReprodução de vídeo / X
Fabiano é o segundo Roceiro salvo! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/HNLJeR8Xlf— A Fazenda (@afazendarecord) October 31, 2025
Com 27,12% dos votos, Will Guimarães é eliminado de 'A Fazenda 17'
Modelo levou a pior contra Creo Kellab e Fabiano Moraes, nesta quinta-feira (30)
