William Bonner saiu de casa para apresentar o ’JN’ pela última vez Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2025 17:45

Rio - Natasha Dantas usou o Instagram Stories para mostrar a última vez que William Bonner saiu de casa para apresentar o "Jornal Nacional". O jornalista se despede da atração nesta sexta-feira (31) após 29 anos e será substituído por César Tralli.

"Obrigada. Vai ser bom, vai ser bom. Bora", disse o apresentador. A fisioterapeuta comentou a expectativa para a despedida do marido do telejornal. "Vai ser lindo. Vai ser especial! Te amo", escreveu na legenda.

Roberto Kovalick deixou o "Hora Um" e comandou o "Jornal Hoje" pela primeira vez nesta sexta-feira. Tiago Scheuer ficou responsável por abrir o dia com as primeiras notícias do Brasil e do mundo.