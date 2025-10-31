William Bonner saiu de casa para apresentar o ’JN’ pela última vez Reprodução/Instagram

Rio - Natasha Dantas usou o Instagram Stories para mostrar a última vez que William Bonner saiu de casa para apresentar o "Jornal Nacional". O jornalista se despede da atração nesta sexta-feira (31) após 29 anos  e será substituído por César Tralli. 
César Tralli será o parceiro de Renata Vasconcellos no 'JH' após saída de Bonner - Divulgação/TV Globo
William Bonner vai apresentar o último 'JN' ao lado de Renata Vasconcellos - Reprodução/TV Globo
William Bonner assumirá o 'Globo Repórter' junto de Sandra Annenberg em 2026 - João Cotta / TV Globo
William Bonner saiu de casa para apresentar o 'JN' pela última vez - Reprodução/Instagram
"Obrigada. Vai ser bom, vai ser bom. Bora", disse o apresentador. A fisioterapeuta comentou a expectativa para a despedida do marido do telejornal. "Vai ser lindo. Vai ser especial! Te amo", escreveu na legenda. 
A mudança na bancada do "Jornal Nacional" foi anunciada em setembro pela TV Globo. César Tralli será o novo parceiro de Renata Vasconcellos já que William Bonner vai comandar o "Globo Repórter" junto de Sandra Annenberg em 2026. 
Roberto Kovalick deixou o "Hora Um" e comandou o "Jornal Hoje" pela primeira vez nesta sexta-feira. Tiago Scheuer ficou responsável por abrir o dia com as primeiras notícias do Brasil e do mundo. 