O Dia
Rio - Luana Piovani abriu o jogo sobre o desfecho do processo movido pelo jogador Neymar Jr. contra ela. Ao podcast "Ambulatório da M.O.D.A", a atriz explicou que venceu a ação judicial por difamação, mas perdeu a por injúria. 
Luana Piovani explicou derrota parcial em processo movido por Neymar Jr. - Reprodução
"São dois processos. Eu perdi um. Injúria é xingar e eu xinguei de 15 nomes. O outro, da difamação, eu não perdi, eu ganhei. Eu não difamei ninguém. Isso não aconteceu porque não havia honra pra manchar, porque ela já havia sido manchada por ele mesmo. Eu me sinto vitoriosa, porque a Justiça foi feita", contou. 
O processo começou em dezembro de 2024 após Luana Piovani criticar Neymar Jr. pelo apoio à PEC de privatização das praias e por declarações em que o chamou de "péssimo pai". Em fevereiro, a defesa da atriz recusou um acordo para que ela fizesse uma retratação pública em troca da desistência do processo e do pedido de indenização de R$ 50 mil.