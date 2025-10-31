Luana Piovani explicou derrota parcial em processo movido por Neymar Jr. Reprodução
Luana Piovani esclarece derrota em briga judicial com Neymar Jr.
Atriz admitiu que xingou o jogador, mas disse que venceu uma das ações movidas por ele
Flávia Alessandra chora ao relembrar início da carreira
Atriz reviveu momentos marcantes de sua trajetória, comentou sucesso do bordão 'As joias de titia' e celebrou parceria com Walcyr Carrasco
Internado na UTI, Lô Borges passa por hemodiálise
Cantor deu entrada em hospital de Belo Horizonte em 17 de outubro
Filipe Ret é alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo após pedido de liberdade a Oruam
Investigação foi aberta após denúncia da vereadora Amanda Vettorazzo, autora da Lei Anti-Oruam
Letícia Spiller fala sobre nova fase da vida: 'Não quero mais casar, quero namorar'
A atriz refletiu sobre envelhecer, autoconhecimento e os aprendizados que vieram com o tempo: 'A rotina me sufoca'
Tiago Abravanel diverte seguidores ao usar biquíni inspirado em Patrícia Ramos
'Para você manter o foco', sugere a influenciadora em vídeo
