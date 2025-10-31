Luana Piovani explicou derrota parcial em processo movido por Neymar Jr. - Reprodução

Publicado 31/10/2025 16:54

Rio - Luana Piovani abriu o jogo sobre o desfecho do processo movido pelo jogador Neymar Jr. contra ela. Ao podcast "Ambulatório da M.O.D.A", a atriz explicou que venceu a ação judicial por difamação, mas perdeu a por injúria.

"São dois processos. Eu perdi um. Injúria é xingar e eu xinguei de 15 nomes. O outro, da difamação, eu não perdi, eu ganhei. Eu não difamei ninguém. Isso não aconteceu porque não havia honra pra manchar, porque ela já havia sido manchada por ele mesmo. Eu me sinto vitoriosa, porque a Justiça foi feita", contou.