Durante o tour, ela mostrou a ampla garagem da residência e cumprimentou parte da equipe que acompanha a família na temporada europeia. "Olha o tamanho… Aqui, olha, estão vendo? Muito boa! Depois eu vou mostrar lá dentro para vocês", comentou.
Virginia, que se divide entre a casa onde estão a mãe e os filhos e o lar do jogador Vini Jr., também aparece em registros feitos durante a viagem.
Margareth explicou o motivo de ter voltado a atualizar suas redes sociais: "Estou fazendo esses stories porque tem muita gente mandando no meu direct reclamando que eu não estava postando nada”. Ela ainda adiantou os planos do dia: "Daqui a pouco vamos sair para um parque".
