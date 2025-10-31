Publicação de Margareth Serrão - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 13:01

Rio - Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, compartilhou com os seguidores, na manhã desta sexta-feira (31), detalhes da casa alugada onde está hospedada com os netos em Madri, na Espanha.

fotogaleria

"Agora eu vim aqui mostrar para vocês a casa que nós estamos aqui em Madri… É uma casa muito boa e grande. Vou mostrar para vocês", disse Margareth em vídeo publicado nos Stories do Instagram.



Durante o tour, ela mostrou a ampla garagem da residência e cumprimentou parte da equipe que acompanha a família na temporada europeia. "Olha o tamanho… Aqui, olha, estão vendo? Muito boa! Depois eu vou mostrar lá dentro para vocês", comentou.



Virginia, que se divide entre a casa onde estão a mãe e os filhos e o lar do jogador Vini Jr., também aparece em registros feitos durante a viagem.



Margareth explicou o motivo de ter voltado a atualizar suas redes sociais: "Estou fazendo esses stories porque tem muita gente mandando no meu direct reclamando que eu não estava postando nada”. Ela ainda adiantou os planos do dia: "Daqui a pouco vamos sair para um parque".