Débora Falabella encontra Adriana Esteves e Taís AraujoReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2025 12:53

Rio - Débora Falabella publicou nesta sexta-feira (31) um registro do encontro que teve com Adriana Esteves e Taís Araujo. "Muito assunto para um dia só! Amo vocês, Adri e Taís", escreveu a atriz na legenda da foto compartilhada no Instagram.

A reunião entre as três artistas rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. O ator Daniel Rangel comentou com bom humor: "A foto não carregou aqui de tão pesada, quem são?". Um fã fez referência a personagens marcantes das novelas de João Emanuel Carneiro e brincou: "Nina, Carminha e Preta". Outra seguidora exaltou o trio: "Muita perfeição em uma única foto! Maravilhosas". Um quarto internauta destacou: "A santíssima trindade do João Emanuel Carneiro. As maiorais".João Emanuel Carneiro é autor de grandes sucessos da teledramaturgia, entre eles "Da Cor do Pecado" (2004), em que Taís Araujo interpretou a protagonista Preta, e "Avenida Brasil" (2012), que consagrou a rivalidade entre Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella).Apesar de ser constantemente lembrada nas redes por suas atuações, Adriana Esteves opta por manter a vida pessoal longe da internet e não possui perfis em redes sociais.