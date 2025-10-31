Whindersson Nunes publica clique com novo affair Reprodução/Instagram

Rio - Whindersson Nunes aproveitou a viagem para Natal, no Rio Grande do Norte, e compartilhou um registro com a modelo Yasmim Cortez, nesta sexta-feira (31). O comediante surgiu na publicação tirando uma foto da jovem com quem estaria vivendo um romance. 
"Aprecie uma boa vista", escreveu na legenda. Já nos Stories, Whindersson mostrou do novo affair cobrindo o rosto. "Depois diz que eu não te assumo", brincou. 
O comediante está solteiro desde o término do noivado com Maria Lina em agosto de 2021. Ele também se envolveu com a cantora Luísa Sonza em 2016 e oficializaram a união dois anos depois. A separação deles aconteceu em abril de 2020. 