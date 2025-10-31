Zé Felipe e Ana Castela se beijam localizada em Sete Quedas (MS)
Ana Castela posta beijo apaixonado em Zé Felipe e fãs reagem: 'Casal favorito'
Cantora curte dias com a família em sua fazenda localizada em Sete Quedas (MS)
Virginia Fonseca mostra closet compartilhado com Vini Jr.
Influenciadora exibiu um cantinho só dela no lar do jogador
Whindersson Nunes publica foto com novo affair: 'Boa vista'
Comediante apareceu com a modelo Yasmim Cortez durante viagem
Angélica ironiza boato de que fez harmonização facial: 'Fiquei sabendo'
Apresentadora usou o programa 'Angélica Ao Vivo' para desabafar sobre críticas
Vittor Fernando desabafa após ataque no Rio: 'Vi a morte de perto'
O influenciador relatou nas redes sociais os momentos de tensão vividos e agradeceu pelas mensagens de apoio
Heidi Klum revela detalhe misterioso da fantasia de Halloween
Modelo alemã mostrou parte de sua transformação e aumentou a curiosidade sobre o visual completo que exibirá em sua tradicional festa
Natasha Dantas mostra William Bonner saindo para última edição do 'JN'
Apresentador vai deixar o comando da atração depois de quase três décadas
