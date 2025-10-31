Zé Felipe e Ana Castela se beijam - localizada em Sete Quedas (MS)

Publicado 31/10/2025 17:18

Rio - Ana Castela compartilhou uma sequência de fotos nesta sexta-feira (31) em sua fazenda, localizada em Sete Quedas (MS), e um beijo apaixonado em Zé Felipe chamou a atenção dos fãs.

A cantora está curtindo ao lado da família e dos amigos após voltar de sua turnê em Portugal no último fim de semana. "Meu cantinho! Sou feliz aqui, ainda mais com pessoas especiais!", escreveu Ana na legenda da publicação

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, comentou: "Eu e Léo já queremos ir... Feliz por vocês estarem aproveitando ", disse.

Os fãs ficaram empolgados com a foto do beijo e reagiram nos comentários: "Meu casal favorito", escreveu uma. "O casal do ano", disse mais uma. "O beijo veio", comentou outra seguidora.