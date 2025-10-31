Virginia Fonseca assumiu relacionamento com Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2025 20:57 | Atualizado 31/10/2025 20:58

Rio - Virginia Fonseca segue em Madrid, na casa do namorado, Vini Jr., e revelou nesta sexta-feira (31) um detalhe que chamou atenção dos seguidores: o relacionamento dos dois ficou ainda mais sério. A influenciadora mostrou que agora tem um espaço reservado apenas para ela no closet do jogador do Real Madrid.

A influenciadora montou seu espaço com alguns conjuntos essenciais, como regatas, casaquinhos, jaquetas, calças e dois pares de sapato. Assim, ela não precisa mais levar várias malas quando for visitar o namorado.



“Bom, próxima vez que voltar não preciso trazer 3 malas mais”, escreveu Virginia na legenda da publicação, celebrando o novo momento ao lado de Vini Jr.