Virginia Fonseca organiza rotina entre Brasil e EspanhaReprodução Instagram

Publicado 30/10/2025 15:57 | Atualizado 30/10/2025 16:05

Rio - Virgínia Fonseca, de 26 anos, contou que está se preparando para tornar Madri, na Espanha, sua “segunda casa”. A influenciadora, que recentemente assumiu o relacionamento com o jogador Vini Jr., de 25, explicou que vai montar um guarda-roupa por lá para não precisar carregar malas nas próximas viagens.

“Vim trazer as crianças ao shopping para brincarem um pouco e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri, sabe? Roupas para ficar em casa, secador, essas coisas. Vou deixar para não precisar trazer toda vez que eu vier”, afirmou. Em tom descontraído, completou: “Agora é bate e volta entre Brasil e Madri.”

