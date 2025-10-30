Virginia Fonseca organiza rotina entre Brasil e EspanhaReprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Virgínia Fonseca, de 26 anos, contou que está se preparando para tornar Madri, na Espanha, sua “segunda casa”. A influenciadora, que recentemente assumiu o relacionamento com o jogador Vini Jr., de 25, explicou que vai montar um guarda-roupa por lá para não precisar carregar malas nas próximas viagens.
fotogaleria
Virginia contou que vai montar um guarda-roupa na Espanha - reprodução Instagram
Virginia contou que vai montar um guarda-roupa na Espanha - reprodução Instagram
Virginia Fonseca organiza rotina entre Brasil e Espanha - Reprodução Instagram
“Vim trazer as crianças ao shopping para brincarem um pouco e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri, sabe? Roupas para ficar em casa, secador, essas coisas. Vou deixar para não precisar trazer toda vez que eu vier”, afirmou. Em tom descontraído, completou: “Agora é bate e volta entre Brasil e Madri.”
Passeio com os filhos antes das compras

Antes das compras, Virgínia aproveitou o dia com os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. As crianças são fruto do antigo casamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, de 27.

A apresentadora do Sabadou levou os pequenos para conhecer o Museu das Ilusões, onde registrou vários momentos em família. Depois do passeio, o grupo almoçou em um restaurante da cidade e seguiu para o shopping.