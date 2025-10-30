Ana Castela acorda com ressaca após noitada com Zé FelipeReprodução/Instagram

Rio - Ana Castela, 21 anos, curtiu uma noitada animada com Zé Felipe, mas precisou acordar cedinho nesta quinta-feira (30). Nos Stories do Instagram, ela comentou "Bom dia! Achei que o mundo ia acabar ontem, mas por fim não acabou. E tô aqui, tomando cafezinho”.
Na noite de quarta-feira (29) e madrugada, a cantora se divertiu com Zé Felipe, de 27, Luan Pereira, Victória Miranda e Augusto Dávila. O grupo curtiu comendo espetinho, bebendo e jogando sinuca.
Dentro do carro nesta manhã, Ana publicou um vídeo com música sobre ressaca e brincou sobre Zé Felipe acordar bem após a bebedeira: “Não sei o que o Leonardo fez quando teve esse menino.” O cantor respondeu: “Resquícios genéticos....E eu doido pra tomar uma.”, disse. A boiadeira não perdeu tempo e brincou: “Nas bolas do teu pai devia ter só álcool, não é possível, está normal.”