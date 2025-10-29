Bruna Unzueta assumiu namoro com Gabriela Guimarães - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 22:38

Rio - Bruna Unzueta confirmou nesta quarta-feira (29) que está namorando a jogadora de vôlei Gabriela Guimarães. Os rumores sobre o relacionamento iniciaram quando a ponteira da seleção brasileira apareceu usando um colar parecido com o da ex-apresentadora do "PodDelas".

"Bruna e a jogadora Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural", disse a equipe da influenciadora ao site "Hugo Gloss".

Em agosto, Bruna Unzueta anunciou o término da relação amorosa com Felipe Balaban. O ex-casal ficou junto por sete anos e, segundo a influenciadora, o ponto final no relacionamento aconteceu de "forma amigável".