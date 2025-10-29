Bruna Unzueta assumiu namoro com Gabriela GuimarãesReprodução/Instagram

Rio - Bruna Unzueta confirmou nesta quarta-feira (29) que está namorando a jogadora de vôlei Gabriela Guimarães. Os rumores sobre o relacionamento iniciaram quando a ponteira da seleção brasileira apareceu usando um colar parecido com o da ex-apresentadora do "PodDelas". 
Bruna Unzueta é ex-apresentadora do 'PodDelas' - Reprodução/Instagram
Gabi Guimarães joga como ponteira na seleção brasileira de v/vôlei - Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta assumiu namoro com Gabriela Guimarães - Reprodução/Instagram
"Bruna e a jogadora Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural", disse a equipe da influenciadora ao site "Hugo Gloss".
Em agosto, Bruna Unzueta anunciou o término da relação amorosa com Felipe Balaban. O ex-casal ficou junto por sete anos e, segundo a influenciadora, o ponto final no relacionamento aconteceu de "forma amigável".