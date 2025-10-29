Bruna Unzueta assumiu namoro com Gabriela GuimarãesReprodução/Instagram
Bruna Unzueta assume namoro com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães
Influenciadora disse que está vivendo a nova fase de maneira 'leve e natural'
Bruna Unzueta assume namoro com a jogadora de vôlei Gabi Guimarães
Influenciadora disse que está vivendo a nova fase de maneira 'leve e natural'
MC Daniel comenta participação do filho em show
Nas redes sociais, funkeiro desabafou sobre os comentários negativos
Fabiana Justus relembra infância após separação dos pais: 'Eu era a psicóloga da família'
Empresária contou que assumiu responsabilidades cedo e que até hoje sente culpa por querer cuidar de todos
Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. aparecem juntas em festa em Madri
Margareth Serrão viajou com os netos para prestigiar o casal em Madri
Lore Improta conta detalhe surpreendente sobre descoberta da gravidez
A dançarina viveu a mesma coincidência na gestação da filha mais velha, Liz, de 4 anos
Reencontro! Ana Castela volta ao Brasil e mata a saudade de Zé Felipe
Cantora estava em turnê em Portugal desde a última quarta-feira (22)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.