Léo e Lore são pais de Liz, de 4 anosReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 20:17

Rio - A dançarina Lore Improta, de 32 anos, revelou uma história curiosa sobre como descobriu que está grávida pela segunda vez . Interagindo com os seguidores nos stories do Instagram, na noite a última terça-feira (29), Lore foi questionada sobre quais foram os sintomas que ela sentiu antes de descobrir a segunda gestação. A influenciadora contou que teve um sonho muito real em que fazia um teste de gravidez e que dava positivo.

"Quais foram os sintomas que você sentiu e que te fizeram fazer o teste?“, perguntou o fã.

“Eu sonhei que estava grávida. Sonhei que fiz o teste e dava positivo. Foi um sonho muito real, e aí eu falei: ‘vou fazer o teste’. Mas não foi por conta de nenhum sintoma, nem por atraso da menstruação. Eu sonhei com o nome Liz e por isso escolhi Liz. Dessa vez, sonhei que estava grávida… e estava mesmo”, respondeu a dançarina.

Lore e o cantor Léo Santana, de 37 anos, já são pais da primogênita Liz, de 4 anos.