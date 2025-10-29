Léo e Lore são pais de Liz, de 4 anosReprodução/Instagram
Lore Improta conta detalhe surpreendente sobre descoberta da gravidez
A dançarina viveu a mesma coincidência na gestação da filha mais velha, Liz, de 4 anos
Reencontro! Ana Castela volta ao Brasil e mata a saudade de Zé Felipe
Cantora estava em turnê em Portugal desde a última quarta-feira (22)
Pedro Bial fala sobre Giulia Gam e filho Theo: 'Não tem mais nenhum problema entre a gente'
Pai e filho participaram juntos do podcast 'Desculpincomodar' e falaram sobre o passado em família e o papel da música na vida de Theo
Virginia Fonseca e Vini Jr. reúnem famosos em festa de Halloween
O casal abriu as portas da mansão em Madrid para uma celebração temática que contou com fantasias inusitadas de convidados
Wanessa Camargo nega envolvimento com vocalista do Imagine Dragons
Cantora teria ficado com Dan Reynolds enquanto ainda estava com Marcus Buaiz
Famosos prestigiam pré-estreia de 'O Agente Secreto' em São Paulo
Evento reuniu nomes como Bruna Marquezine, João Guilherme e Mariana Ximenes
