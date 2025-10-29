Virgínia se fantasiou de Cruela e Vini Jr de palhaçoreprodução Instagram
Nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da decoração, a babá das crianças também fantasiada e a chegada dos convidados.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Virgínia se fantasiou de Cruela e Vini Jr de palhaçoreprodução Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. reúnem famosos em festa de Halloween
O casal abriu as portas da mansão em Madrid para uma celebração temática que contou com fantasias inusitadas de convidados
Wanessa Camargo nega envolvimento com vocalista do Imagine Dragons
Cantora teria ficado com Dan Reynolds enquanto ainda estava com Marcus Buaiz
Famosos prestigiam pré-estreia de 'O Agente Secreto' em São Paulo
Evento reuniu nomes como Bruna Marquezine, João Guilherme e Mariana Ximenes
MPRJ vai investigar Dado Dolabella por violência doméstica contra Marcela Tomaszewski
Após mudar a versão apresentação na delegacia, vítima deverá prestar novos esclarecimentos
Mirela Janis rebate críticas após relatar assalto em São Paulo
Influenciadora desabafou nas redes sociais depois de ser alvo de comentários debochados
Tata Estaniecki exibe carro de luxo elétrico avaliado em até R$ 400 mil
Influenciadora mostrou dealhes do veículo aos seguidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.