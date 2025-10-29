Virgínia se fantasiou de Cruela e Vini Jr de palhaço - reprodução Instagram

Virgínia se fantasiou de Cruela e Vini Jr de palhaçoreprodução Instagram

Publicado 29/10/2025 18:12

Rio - Virginia Fonseca e Vini Jr. celebraram o Halloween nesta quarta-feira (29) com uma festa na mansão do jogador, em Madrid, na Espanha. O casal entrou no clima da data com fantasias em família: Virginia se vestiu de Cruella de Vil, enquanto os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo surgiram como dálmatas. Vini Jr. escolheu um figurino de palhaço.

Nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da decoração, a babá das crianças também fantasiada e a chegada dos convidados.

Convidados entram no clima do Halloween

Entre os convidados, Éder Militão e Tainá Militão chamaram atenção ao aparecerem caracterizados como a Família Addams. No vídeo divulgado nas redes sociais, o casal surgiu acompanhado dos filhos Helena e Matteo, de 6 e 3 anos — frutos do relacionamento anterior de Tainá com o ex-jogador Léo Pereira — e Cecília, de 3 anos, filha de Militão com Karoline Lima.

Outro casal que se destacou foi o jogador Endrick e a influenciadora Gabriely Miranda. Eles escolheram fantasias inspiradas em "bonecos assassinos". "Quer brincar?", escreveu Gabriely ao mostrar o visual nas redes sociais.

Monyque Costa, irmã de Zé Felipe, apostou em uma fantasia de ketchup, enquanto a namorada surgiu de mostarda. Virginia elogiou as duas nas redes sociais. Já Margareth Serrão, mãe da influenciadora, apareceu com um vestido vermelho, maquiagem marcante e flores no cabelo.



