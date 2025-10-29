Wanessa Camargo desmentiu affair com Dan Reynolds enquanto era casada - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 17:47

Rio - Nesta quarta-feira (29), Wanessa Camargo falou sobre a notícia de que teria vivido um breve affair com Dan Reynolds, vocalista da banda norte-americana Imagine Dragons, no banheiro de um avião na época que ainda era casada com o empresário Marcus Buaiz.

"Eu não costumo falar muito de fofoca, mas foi tão bizarra a de ontem. Primeiro, caí na risada, porque quando vi a notícia, falei: quem é? meus filhos amam Imagine Dragons e eu também. Foi tão absurda a nota que saiu, fico até com vergonha de falar", disse ela nos Stories.

A cantora definiu a notícia como 'absurda' e explicou que não conhece pessoalmente o artista. "Ouvimos alguns absurdos sobre a gente, mas essa chega a ser engraçada. Só que não é engraçado quando tem um tom ali de que eu estava casada. Tenho dois filhos que estão nas redes sociais. Não fica tão engraçado, é sem pé e nem cabeça", afirmou.