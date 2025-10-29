Ana e Zé se reencontram após uma semana - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 19:15

Rio - Após uma série de shows em Portugal, Ana Castela retornou ao Brasil na noite da última terça-feira (29). A cantora, que estava há quase uma semana longe de Zé Felipe, seu atual affair, compartilhou nas redes sociais o reencontro do casal, que aconteceu no mesmo dia.

Zé Felipe, que passava uma temporada em Goiânia ao lado dos filhos, embarcou para Londrina, no Paraná, especialmente para rever a amada. Acompanhada do pai, Ana foi ao aeroporto recebê-lo e registrou o momento com uma foto seguida de um emoji de coração.

Na tarde desta quarta-feira (30), foi a vez de Zé Felipe retribuir o carinho, publicando uma imagem da sertaneja acompanhada de emojis apaixonados.