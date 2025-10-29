Margareth Serrão e Fernanda Cristina, respectivamente mãe de Virginia Fonseca e Vini Jr.Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, e Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., posaram juntas durante a festa de Halloween organizada pelo casal nesta quarta-feira (29), em Madri. A foto, compartilhada por Margareth nos stories do Instagram, mostra as duas sorrindo e abraçadas, em um registro que reforça a boa relação entre as famílias
Margareth desembarcou na Europa no mesmo dia, acompanhada dos netos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Esta é a primeira viagem das crianças à Espanha desde que Virginia e Vini Jr. oficializaram o relacionamento, na última terça-feira (28).
Fernanda, por sua vez, vem fortalecendo os laços com a família da influenciadora há algum tempo. Recentemente, ela e o filho mais novo estiveram presentes na festa de aniversário de Maria Flor, em Goiânia, e também já acompanhou Virginia em um ensaio como rainha de bateria da Grande Rio.
fotogaleria
Margareth, Virginia e José Leonardo - Reprodução/Instagram
Margareth Serrão e Fernanda Cristina, respectivamente mãe de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram