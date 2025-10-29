Pedro Bial elogia o filho e fala sobre Giulia Gam - reprodução Youtube

Publicado 29/10/2025 18:50 | Atualizado 29/10/2025 19:07

Rio - Theo Bial refletiu sobre sua trajetória e o impacto da separação dos pais, Pedro Bial e Giulia Gam, durante participação no podcast "Desculpincomodar". O músico contou que aprendeu a lidar com as dificuldades da infância por meio da arte.

"Acho que bem-viver é um exercício diário. De reconhecer o que tenho de bom na minha vida, sabe? As pessoas que tenho em volta de mim, quem amo… de reconhecer essa parte boa", disse.Ele afirmou que o violão teve papel essencial em seu amadurecimento. "Na minha infância, isso foi bem conturbado, mesmo. Essa história toda… mas é algo que tem que ficar onde ficou, na infância. Quando comecei a tocar violão, acho que isso me ajudou. O violão foi uma terapia. A música me ajudou bastante a lidar com isso", completou Theo.Theo contou que hoje observa o passado com tranquilidade. "Mas acho que hoje isso daí já passou, né? É a história do meu pai com a minha mãe. Hoje, até pensei: ‘Pô, será que eu levo a minha mãe lá?’”, brincou durante a entrevista.O apresentador Pedro Bial também participou da conversa e comentou a relação com a ex-esposa, Giulia Gam. Ele destacou a maturidade do filho e como as experiências da infância contribuíram para sua sensibilidade.“Não tem mais nenhum problema entre a gente. Mas é importante falar da sua mãe, se a gente está falando de você como artista musical. Acho que essa infância vivida dentro do litígio, surpreendentemente, formou um diplomata. O Theo, desde muito cedo, aprendeu as artes da diplomacia”, afirmou.Bial ainda refletiu sobre como a separação influenciou a formação do filho. “Diante de um fato da vida, que só quando a gente vai ficando mais velho percebe que é central, que é a ambivalência: ‘meu pai, minha mãe… tem o amor, mas, ao mesmo tempo, eles brigam’. Olha só quanta coisa ele teve que equalizar na cabeça dele. Isso foi formando um cara com grande sensibilidade para as emoções, para os afetos e ele se tornou, realmente, desde muito cedo, um diplomata intuitivo. E a Giulia teve uma importância fundamental para a educação musical do Theo”, acrescentou.Pedro Bial e Giulia Gam foram casados entre 1998 e 2000. A separação foi marcada por uma disputa judicial pela guarda de Theo, que acabou ficando com a mãe. Hoje, os dois mantêm uma relação pacífica.Além de Theo, o jornalista é pai de Ana, de 37 anos, com Renée Castelo Branco; José, de 22, com Isabel Diegues; e das meninas Laura, de 7, e Dora, de 5, com Maria Prata.