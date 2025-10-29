MC Daniel explicou emoção com presença do filho no palco - Reprodução/Instagram

MC Daniel explicou emoção com presença do filho no palco Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 22:03

Rio - Nesta quarta-feira (29), MC Daniel rebateu as críticas por se emocionar com a presença do filho, Rás, de 8 meses, em uma de suas apresentações. O cantor foi acusado de fingir surpresa com a aparição do bebê no palco na performance de "Fico Assim Sem Você", sucesso na voz da dupla Claudinho e Buchecha.

"Eu vi que umas pessoas tentaram me zoar porque eu me emocionei, ali, com a presença do meu filho, falando 'a surpresa que ele mesmo preparou, e ele chorando'...Primeiro, eu que levei ele para o show, isso é óbvio. Eu sabia que ele estava lá", iniciou a explicação.

O funkeiro relembrou que reside em São Paulo enquanto o menino vive no Rio de Janeiro com a mãe, Lorena Maria. "Segundo que, 'Avião Sem Asa', é uma música que fala sobre saudade. A gente mora em estados diferentes e eu sinto muita saudade do meu filho. Quem tem sentimento de pai e filho, vai entender", disse ele.

MC Daniel contou que essa foi a primeira vez que Rás subiu no palco em um show do pai. "Eu no ensaio já estava falando para geral que eu não ia dar conta de cantar essa música porque ela me deixa emocionado. É uma música que meu pai e minha mãe colocaram em todos os aniversários da minha vida".