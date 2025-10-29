Fabiana Justus relembra infância após separação dos pais - reprodução Youtube

Fabiana Justus relembra infância após separação dos paisreprodução Youtube

Publicado 29/10/2025 22:03 | Atualizado 29/10/2025 22:04





fotogaleria

"Muito do que eu sou hoje vem de lá. O principal, foram os valores, que foram passados pelos meus pais. Eles criaram uma pessoa muito responsável, até me colocando em um lugar de mais maturidade do que eu deveria. Foi importante, faz parte da minha história”, contou. Rio - A empresária Fabiana Justus compartilhou lembranças da infância e da forma como lidou com a separação dos pais, Roberto Justus e Sacha Chryzman, ocorrida quando ela tinha apenas 3 anos. Em entrevista ao podcast "A Infância Explica", de Telma Abrahão, ela destacou a importância dos valores que recebeu ainda criança."Muito do que eu sou hoje vem de lá. O principal, foram os valores, que foram passados pelos meus pais. Eles criaram uma pessoa muito responsável, até me colocando em um lugar de mais maturidade do que eu deveria. Foi importante, faz parte da minha história”, contou.

Relação harmoniosa após o fim do casamento



Fabiana disse que não guarda lembranças nítidas da separação, mas recorda o bom relacionamento que os pais mantiveram após o fim do casamento.



“Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. Eu não lembro direito, tenho memórias que eu não sei se são reais ou não. Eu era muito pequena. Lembro muito mais deles separados”, disse.



Segundo ela, mesmo com o divórcio, a convivência familiar seguiu de forma próxima.

"Eles são pais que separaram, mas mantiveram uma relação muito boa. Minha mãe casou, ela tinha 17 anos. Eles cresceram juntos. Criaram um laço de amizade. Óbvio, eles brigavam, mas eles lidaram bem com a separação. Ele pode conviver dentro da nossa casa, ia jantar com a gente todos os dias".

Maturidade precoce e sentimento de culpa



Fabiana contou que assumiu responsabilidades emocionais cedo e que se tornou um ponto de apoio para os pais. "Eu lembro dessas brigas, quando eles eram separados. Eu acho que muito dessa coisa de eu me tornar madura, veio dessa questão. Eu era muito amiga dos meus pais, eu era a psicóloga da família. Fui aquela que ouve os desabafos, quer cuidar. Meus pais colocavam uma confiança muito grande em mim. Sempre fui correta, falei a verdade, nunca menti”, relatou.



Ela revelou ainda que essa necessidade de cuidar permanece até hoje. "Eu tenho essa culpa até hoje, quero abraçar o mundo, dar conta de um monte de coisas. Quando eu estava no hospital, recebendo o diagnóstico da leucemia, eu só falava: ‘meus filhos, meu marido’. E o médico me disse: ‘agora você tem que olhar pra você, se cuidar’."



