Péricles e Ferrugem anunciam turnê conjuntaDivulgação

Publicado 30/10/2025 07:44

Rio - Os cantores Péricles e Ferrugem anunciaram nesta quarta-feira (29) a turnê "As Vozes", projeto que une os dois principais nomes do samba e pagode em uma mesma produção. O espetáculo contará com uma única banda e um repertório que mescla sucessos das carreiras individuais dos artistas com canções inéditas.