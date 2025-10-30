Péricles e Ferrugem anunciam turnê conjuntaDivulgação
A turnê terá início em março de 2026 e passará por diversas capitais brasileiras, incluindo Recife, onde o show estreia no dia 21 de março, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, Manaus, Belém, Curitiba, Campinas e Ribeirão Preto. O projeto também terá apresentações internacionais na África e na Europa, com datas e cidades ainda a serem divulgadas.
Como parte da parceria, os artistas lançarão o single "Foguete" nesta quinta-feira (30) nas plataformas digitais. O videoclipe da canção estreia na sexta-feira (31) no YouTube.
