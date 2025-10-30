Maíra e a filha Sophia, de 7 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 21:40

Rio - A influenciadora Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores um momento de sua rotina de orações com a filha, Sophia, de 7 anos, fruto do casamento com o ex-BBB Arthur Aguiar. Em vídeo publicado nas redes sociais, Maíra explicou como ensina a filha a orar pelo futuro marido.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, a influenciadora recebeu a mensagem de uma seguidora que dizia acreditar que um dia encontraria o amor. Maíra concordou e aproveitou para exemplificar as orações que faz com Sophia sobre o tema. “E aí você ora intencionalmente, você cria o que você quer, como você quer, como essa pessoa vai te tratar. Você sabia que eu e a Sophia oramos todas as noites pelo marido dela? Desde pequenininha, né?”, disse.

A influenciadora detalhou que, todas as noites, mãe e filha fazem orações sobre as qualidades do futuro parceiro da menina. “A gente ora todas as noites, todas as noites mesmo, sobre como vai ser esse marido: que ele está sendo ministrado pelos pais, ouvindo o nome de Jesus nesse exato momento; que ele ama a Deus acima de tudo; que será um provedor, um homem de fé, que vai amar a Deus acima de tudo, depois dela, e depois da família”, explicou.

Com bom humor, Maíra acrescentou que a filha participa ativamente, mostrando também suas exigências. “Enfim... Aí ela pede tudo o que quer do marido também, porque é exigente (risos). E eu falo tudo o que eu gostaria. Enfim, é isso: você tem que colocar nas suas orações, nas suas intenções”, finalizou