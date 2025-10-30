Mariano e Jakelyne Oliveira curtem lua de mel em Fernando de Noronha Reprodução/Instagram
Casada há seis meses, Jakelyne Oliveira curte lua de mel com Mariano
Atriz surgiu ao lado do cantor em viagem para Fernando de Noronha
Paolla Oliveira curte férias em Nova York e posa em clima de filme
Atriz embarcou para os Estados Unidos e mostrou registros descontraídos na Times Square
Michelle Obama revela rotina de encontros com Barack após 33 anos de casamento
A ex-primeira-dama dos EUA diz preferir programas simples em casa e admite que dorme se o casal tenta assistir a um filme depois do jantar
MC Daniel comenta brigas com ex e fala sobre relação com o filho: 'Cabeça em paz'
O cantor afirmou que mantém a consciência tranquila diante das polêmicas sobre a pensão do filho e acredita que o tempo revelará a verdade
Virginia compartilha fotos da primeira viagem com Vinicius Jr.
Casal oficializou a relação durante passagem por Mônaco
‘Foi tudo desandando’: Jade revela motivo de não acompanhar Luan Santana em turnê na Europa
Influenciadora finalizava as malas quando decidiu permanecer no Brasil
