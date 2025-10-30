Mariano e Jakelyne Oliveira curtem lua de mel em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Mariano e Jakelyne Oliveira curtem lua de mel em Fernando de Noronha Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 20:35

Rio - Jakelyne Oliveira comemorou por ter conseguido sair em lua de mel com Mariano após seis meses da cerimônia de casamento. Nesta quinta-feira (30), a atriz publicou os cliques da viagem para Fernando de Noronha, em Pernambuco.

"Enfim vivendo a tão sonhada lua de mel. E a cada amanhecer, tenho ainda mais certeza: você é e sempre será a minha melhor escolha", afirmou na legenda.