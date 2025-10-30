Jade Magalhães explicou motivo nas redes sociaisReprodução/Instagram
‘Foi tudo desandando’: Jade revela motivo de não acompanhar Luan Santana em turnê na Europa
Influenciadora finalizava as malas quando decidiu permanecer no Brasil
‘Foi tudo desandando’: Jade revela motivo de não acompanhar Luan Santana em turnê na Europa
Influenciadora finalizava as malas quando decidiu permanecer no Brasil
Paulinha Leite desabafa sobre fase difícil após nascimento dos gêmeos
A ex-BBB agradeceu o apoio dos fãs e contou que Ethan segue internado na semi-intensiva, enquanto Luz já está ao seu lado no hospital
Rafa Justus mostra bastidores da despedida de César Tralli no 'JH'
Jornalista vai apresentar o 'Jornal Nacional' a partir de novembro
Fenômenos mirins da internet: o encontro de Alice e Lulu encanta a web
Reunião das 'pequenas gênias' gerou repercussão nas redes sociais
Carol Peixinho desabafa sobre ausência das redes com a chegada do filho
'Uma hora vão se ajeitar os horários', declarou a influenciadora
Virginia Fonseca assume nova rotina e diz que Madri virou sua segunda casa
Influenciadora contou que vai montar um guarda-roupa na Espanha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.