Jade Magalhães explicou motivo nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 18:27

Rio - Jade Magalhães usou os stories do Instagram, na noite da última quarta-feira (29), para explicar o motivo de ter desistido de acompanhar o marido, Luan Santana, em turnê pela Europa. A influenciadora revelou que, enquanto finalizava as malas, percebeu que não conseguiria ficar longe da filha do casal, Serena, de 10 meses.

“Tava tudo certo para eu ir, mas quem disse que consegui? Gente, eu não consegui. Hoje eu entendo as mães que me diziam o quanto é difícil ficar longe dos filhos. Eu nunca fiquei um dia inteiro sem a Serena, quem dirá o tempo que ele vai ficar fora”, contou.

Jade explicou que, mesmo sabendo que a bebê estaria bem cuidada pela rede de apoio, decidiu não embarcar. “Tem os avós aqui, tem uma pessoa que me ajuda. Então, bem cuidada ela estaria. Mas quando foi chegando a hora de realmente fechar a mala e sair, tudo foi desandando. Eu falei: ‘Não vou conseguir, não vou conseguir. Por esse tempo, não consigo’.”

Luan fará shows em Paris, Genebra e Londres, e Jade admitiu que não foi fácil tomar a decisão de ficar. “Eu tive que fazer uma escolha. Mesmo com o coração apertado e querendo muito estar com ele nessa viagem, eu não consegui. Mas tenho certeza de que vai ser lindo. Vou acompanhar daqui, torcendo daqui”, disse a influenciadora.