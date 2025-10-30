Paulinha Leite atualiza estado de saúde do filho recém-nascido - reprodução Istagram

Rio - Paulinha Leite, de 38 anos, compartilhou nesta quinta-feira (30) um desabafo sobre os dias intensos que tem vivido desde o nascimento dos filhos gêmeos, Ethan e Luz, no último sábado (25). A ex-BBB agradeceu o carinho que vem recebendo e contou como está a rotina desde o parto.

"Oi, gente, aparecendo por aqui novamente. Primeiro para agradecer todas as mensagens que eu venho recebendo, todas as orações que vocês estão fazendo pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, por mim", disse em vídeo publicado nos stories do Instagram.Na sequência, Paulinha explicou o motivo do afastamento temporário da internet. "Eu sumi de novo daqui, postei aquele vídeo, mas é porque realmente eu não tenho cabeça para internet, para nada. Eu mal pego no meu celular", contou.Ainda no hospital, ela atualizou o quadro de saúde dos recém-nascidos. "A Luz está comigo, é a coisa mais linda. Logo, logo vocês vão ver ela por aqui. O Ethan continua na semi-intensiva, ele está estável, deu uma melhorada. Ele vai ser reavaliado daqui a 48 horas e eu espero ter só notícias boas", afirmou.Ethan foi levado para a semi-intensiva logo após o parto para observação. Antes do nascimento, Paulinha havia ficado internada por cerca de nove dias, após exames apontarem uma restrição de crescimento intrauterino, o que indicava que o bebê não estava recebendo nutrientes e oxigênio suficientes. A equipe médica decidiu antecipar o parto para preservar a saúde dos dois.