Claudio Cinti quando estava internadoReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2025 13:03

Rio - O ator Claudio Cinti, de 59 anos, compartilhou nesta quinta-feira (30), em seu perfil no Instagram, um relato sobre o período em que enfrentou problemas graves de saúde.

Em sua publicação, Cinti lembrou que, há um ano, foi internado com pneumonia grave e septicemia, precisando ser entubado. Ele relatou que passou por quatro internações consecutivas, cirurgias, transfusões de sangue e diversos exames antes de se recuperar. "Hoje faz exatamente um ano que fui internado com pneumonia grave e septicemia, o que me levou a ser entubado e quase partir dessa vida. Foram os piores dias da minha vida", escreveu o ator.



Cinti também agradeceu à família, amigos, profissionais de saúde e seguidores que enviaram mensagens de apoio durante o período. "Sou só gratidão", finalizou.



O ator possui uma trajetória consolidada na televisão brasileira, com participações em programas como "Zorra Total", "Os Caras de Pau" (2014) e nas novelas "Família é Tudo"(2024), "Fuzuê" (2023-2024), "Bom Sucesso" (2019-2020) e "Dona de Mim" (2025).