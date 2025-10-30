Déa Lucia e Paulo Gustavo - Foto reprodução internet

Publicado 30/10/2025 20:35 | Atualizado 31/10/2025 07:12

Rio - A trajetória de Paulo Gustavo ganhará uma nova homenagem nos palcos. O espetáculo "Meu Filho é um Musical" anunciou nesta quarta-feira (30) — data em que o humorista completaria 47 anos — a abertura das inscrições para o elenco. A estreia está marcada para 11 de maio de 2026, no Teatro Multiplan, no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro.

As audições acontecerão no Rio de Janeiro. A produção procura atores com classificação vocal tenor ou barítono, idade aparente entre 18 e 35 anos, experiência em teatro musical, canto e humor. Também serão selecionadas crianças de 6 a 10 anos para representar a infância do artista.As inscrições ficam abertas até 30 de novembro de 2025 e devem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram oficial do musical (@meufilhoeummusicaloficial). Já as audições para os demais personagens começam em 06 de novembro.Em meio às gravações do "Caldeirão do Huck", Dona Déa Lúcia falou com exclusividade com o jornalsobre o processo de criação do espetáculo e o desafio de transformar memórias em arte."Olha, foi e tá sendo um misto de emoções e sentimentos. Desde sua partida é assim todos os dias e sei que será sempre. Não é nada fácil ter de lidar com toda a memória e a saudade que são muito presentes na minha vida e na de Juju. Ao mesmo tempo, compreendo que honrar o seu legado e sua história, é deixar sua memória viva. E tudo isso faz parte de um processo de cura e de aprender todos os dias a lidar com a sua ausência, que é somente física, pois ele continua vivendo em mim", contou.A mãe do humorista explicou que o musical nasceu de um sonho antigo de Paulo Gustavo. "Meu filho tinha o sonho de fazer um grande espetáculo da Broadway. Esse era um desejo que ele compartilhava com a família e os amigos mais próximos: fazer uma superprodução em que ele pudesse cantar, dançar e atuar. O que ele mais amava na vida era o teatro. Eu e Juju conversamos e entendemos que realizar esse seu desejo era a maior homenagem que poderíamos fazer a ele. Depois de tantas homenagens que ele me fez, tanto com a personagem Dona Hermínia quanto no espetáculo Filho da Mãe, em que viajamos o país inteiro cantando juntos, entendi que era a hora de eu fazer a minha homenagem a ele, realizando o seu maior sonho. Assim nasce "Meu Filho É Um Musical", um musical sobre sua vida e trajetória".Para Dona Déa, a montagem vai provocar risadas, lágrimas e identificação do público com a história de vida do artista. "O público vai viver fortes emoções. Vai rir, vai chorar e muito provavelmente vai se identificar em muitos momentos. Porque o musical vai contar a história de um menino, de um homem, que teve de lidar com muitas situações difíceis, desafios internos e externos que o público não imagina. A história de Paulo Gustavo é muito bonita porque sobretudo fala de coragem, de perseguir e não desistir. De encarar os seus desejos e trabalhar incansavelmente para realizá-los. Mesmo cercado de muito amor, não foram poucos os problemas, assim como não é para a maioria das pessoas. Por isso que acho que haverá muita identificação. O público conhece o Paulo Gustavo dos palcos e das telas de cinema. Agora poderá saber como ele se construiu para chegar nesse lugar”, afirmou.A artista também refletiu sobre o que sentirá ao ver o filho representado nos palcos. "Não há dúvidas de que será muito emocionante. Por tudo. Por ver esse grande desejo dele sendo realizado e por ver alguém interpretando-o nos palcos. Não há como se preparar exatamente para isso, para esse momento em que tudo ganhará vida. Eu sei que vou chorar, vou rir, que a saudade vai ser profunda – como é sempre na verdade. Mas sobre ver um ator interpretando o meu filho, eu acho que isso é arte, isso é teatro e é isso o que ele mais amava na vida. A coisa que Paulo Gustavo mais amava, o lugar que ele mais amava estar era o teatro. E a maior homenagem que nós podemos fazer a ele é essa, um grande espetáculo!”, disse.Idealizado por Dona Déa Lúcia e Ju Amaral, o projeto nasceu do desejo de eternizar a trajetória e o legado de Paulo Gustavo nos palcos.O texto do musical é assinado por Fil Braz, parceiro do humorista em "220 Volts" e na trilogia "Minha Mãe é uma Peça", com colaboração da antropóloga e pesquisadora Beatriz Coelho — amiga pessoal e ex-assessora de Paulo, que hoje trabalha com Dona Déa.Beatriz relembrou o espírito criativo e destemido do artista. "Paulo Gustavo não tinha medo de pensar grande. Seu gênio criador o impulsionava a arriscar, ousar e dar saltos cada vez maiores. As supostas barreiras não o intimidavam. Ao contrário, o desafiavam a acreditar que podia fazer o seu próprio percurso, escrever a sua história e imprimir a sua marca na cena artística brasileira. Paulo Gustavo queria ser um grande artista e foi", destacou.Inspirado na vida e na arte de Paulo Gustavo, o espetáculo pretende celebrar o humor, o amor e a coragem que marcaram sua trajetória.O ator morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele deixou o marido, Thales Bretas, e os filhos Romeu e Gael, de seis anos.