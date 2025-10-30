Kevin O Chris perde 20 quilos em três mesesReprodução/Instagram
Kevin O Chris comemora transformação após cirurgia para emagrecimento
Funkeiro compartilha resultado de perda de mais de 20 quilos em apenas 3 meses
Musical inspirado em Paulo Gustavo abre audições para encontrar ator que viverá o humorista nos palcos
Déa Lúcia conversou com exclusividade com o O DIA sobre 'Meu Filho é um Musical' que estreia em maio de 2026 e homenageia a trajetória e o legado do artista
Casada há seis meses, Jakelyne Oliveira curte lua de mel com Mariano
Atriz surgiu ao lado do cantor em viagem para Fernando de Noronha
Paolla Oliveira curte férias em Nova York e posa em clima de filme
Atriz embarcou para os Estados Unidos e mostrou registros descontraídos na Times Square
Michelle Obama revela rotina de encontros com Barack após 33 anos de casamento
A ex-primeira-dama dos EUA diz preferir programas simples em casa e admite que dorme se o casal tenta assistir a um filme depois do jantar
MC Daniel comenta brigas com ex e fala sobre relação com o filho: 'Cabeça em paz'
O cantor afirmou que mantém a consciência tranquila diante das polêmicas sobre a pensão do filho e acredita que o tempo revelará a verdade
