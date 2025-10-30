Kevin O Chris perde 20 quilos em três meses - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 20:37

Rio - O cantor Kevin O Chris, de 27 anos, compartilhou fotos nas redes sociais nesta quinta-feira (30) mostrando a transformação após realizar uma cirurgia para emagrecimento.

Na publicação no Instagram, o funkeiro exibiu o resultado da perda de mais de 20 kg, apenas três meses após o procedimento, com fotos de antes e depois ao lado do médico responsável. “Mais de 20 quilos eliminados em apenas 3 meses pós-cirurgia feita com o Dr. Mauricio Emmanuel. Obrigado pelo cuidado e principalmente pela amizade”, escreveu Kevin. Em tom de brincadeira, acrescentou: “Depois manda umas vitaminas aí de graça no meu direct hahahaha”.

O médico também se manifestou nos comentários: “Parabéns, Kevin! Sua dedicação e foco serão recompensados. Muito orgulho em ajudar você nessa jornada!”

Kevin, que já havia passado por uma cirurgia bariátrica em 2022 para melhorar sua performance nos shows, recebeu diversas mensagens de apoio de fãs e amigos. “Brabo, irmão”, escreveu o MC Maneirinho. “Eu já achava ele lindo, agora só aprimorou o que já existia”, comentou uma seguidora. “Parabénssss! Você tá lindo”, completou outra.



