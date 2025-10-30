Virginia publicou fotos da primeira viagem com Vinicius JrReprodução/Instagram

Rio - Virginia Fonseca mostrou os cliques da viagem que realizou com Vinicius Jr. para Mônaco, onde o jogador pediu a influenciadora em namoro. O novo casal aproveitou um passeio na companhia de Éder Militão e Tainá Militão, e depois almoçaram com outros amigos. 
Virginia Fonseca assumiu relacionamento com Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca foi pedida em namoro pelo jogador em Mônaco - Reprodução/Instagram
Vinicius Jr. oficializou relação com Virginia durante a viagem - Reprodução/Instagram
Tainá Castro, Éder Militão, Virginia Fonseca e Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia publicou fotos da primeira viagem com Vinicius Jr - Reprodução/Instagram
"Registrando aqui esse dia especial em Mônaco", escreveu ela na legenda. 
O envolvimento de Virginia Fonseca com Vinicius Jr. teve início em setembro quando ela esteve três vezes em Madri e se hospedou na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz