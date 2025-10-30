Alice, 6 anos, e Lulu, 5 anos, são fenômenos mirins na internet - Reprodução/Instagram

Alice, 6 anos, e Lulu, 5 anos, são fenômenos mirins na internetReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 17:23

Rio - Alice, 6 anos, conhecida como a “menina das palavras difíceis”, e Lulu, 5, apelidada de “mini adulta” por sua superdotação profunda, se conheceram na última quarta-feira (29), e o encontro encantou a web.



Em vídeo publicado no Instagram, Alice aparece acompanhada da irmã, Júlia, batendo à porta da casa de Lulu. A pequena anfitriã as recebe com simpatia: “Oi, Alice. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Alice? Oi, Júlia. Podem entrar. Tem uma coisa muito legal esperando vocês.” Alice, animada, responde: “Eu sei que você tem uma piscina de bolinhas que quer me mostrar.”

Na sequência, Lulu anuncia que a família havia preparado um café da manhã especial para recebê-las. “Primeiro, tem um café da manhã esperando vocês. Vamos lá, Alice. Olha só que mesa linda!”, diz a menina.

As duas são fenômenos da internet e conquistam o público com sua inteligência desde muito pequenas. Alice viralizou por sua excelente dicção ao aparecer, aos 2 anos de idade, pronunciando “palavras difíceis” em um vídeo. Após o sucesso, protagonizou um comercial ao lado de Fernanda Montenegro e ganhou um quadro na Globo, o “Pequenos Gênios”, exibido no Domingão com Huck.

Lulu, por sua vez, chamou atenção aos 3 anos pela forma articulada e madura com que se expressava sobre assuntos do dia a dia. Sua desenvoltura lhe rendeu o apelido carinhoso de “mini adulta”, por parecer ter “entre 3 e 53 anos”, segundo os seguidores. No último ano, os pais revelaram que buscaram especialistas e descobriram que a filha possui superdotação profunda, o que explica sua habilidade extraordinária de comunicação.

Na web, fãs das meninas se encantaram com o encontro e reagiram com bom humor. “Não sei de quem foi a ideia, mas eu amei!”, comentou uma seguidora. “O encontro dos maiores QIs do Brasil”, brincou outra. “Minhas duas professoras, uma do colégio e a outra da faculdade, se encontrando… eu não estava preparada para isso!”, escreveu uma terceira.