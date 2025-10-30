Luana Piovani Reprodução / Instagram
"As pessoas falam: ‘ah, [ela se apresenta] no restaurante. Elas podem tentar me diminuir como for, mas se elas soubessem o que a gente vive lá dentro, elas não diminuiriam, porque não tem como”, disse.
"É um vulcão de emoções"
Durante a conversa, Piovani afirmou acreditar na força e na entrega de seu trabalho. "É ao contrário, é um vulcão de emoções, as pessoas ficam embasbacadas com as histórias que eu conto, com a qualidade do meu canto. Eu não estou dizendo que sou a Mariah Carey, entendeu? Só estou dizendo que eu estudo canto e que quando eu cantar, eu não vou desafinar”, declarou.
A atriz destacou que se sente em paz com sua trajetória e que não pretende se deixar afetar pelas críticas. "Ali, as pessoas me veem gentil e acessível. Não adianta me diminuir porque estou trabalhando em um restaurante, se quem vai ao restaurante vê o pó de pirlimpimpim que fica ali, o nível e a qualidade do que eu entrego. É o bullying que não cola”, afirmou.
Luana Piovani responde críticas sobre se apresentar em restaurantes de Portugal
Atriz defendeu a qualidade de seu espetáculo "Cantos da Lua", apresentado em Lisboa
