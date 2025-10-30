Paolla Oliveirareprodução Instagram
Nas imagens, Paolla aparece caminhando pela movimentada Times Square, símbolo da cidade. Ela também posou dentro de um tradicional táxi amarelo e surgiu sorrindo ao lado dos amigos. A atriz escolheu um visual xadrez e salto alto para o passeio, aproveitando o momento mesmo com o frio característico da época.
Em tom de brincadeira, Paolla escreveu na legenda: "Checklist de NY: atravessar a rua, pegar táxi (ou pelo menos posar pra isso) e fingir que está em um filme com os amigos!"
