Rio - Depois de interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", Paolla Oliveira decidiu aproveitar o tempo livre para uma viagem a Nova York. A atriz compartilhou nas redes sociais uma série de fotos registradas durante o passeio pela cidade americana.
Nas imagens, Paolla aparece caminhando pela movimentada Times Square, símbolo da cidade. Ela também posou dentro de um tradicional táxi amarelo e surgiu sorrindo ao lado dos amigos. A atriz escolheu um visual xadrez e salto alto para o passeio, aproveitando o momento mesmo com o frio característico da época.

Em tom de brincadeira, Paolla escreveu na legenda: "Checklist de NY: atravessar a rua, pegar táxi (ou pelo menos posar pra isso) e fingir que está em um filme com os amigos!"