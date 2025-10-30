MC Daniel - Reprodução/Instagram

MC DanielReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 19:26

fotogaleria

"Isso é um pouco difícil de lidar, ainda mais por ser algo que é mentira… Acredito que seria muito difícil eu negar algo pro meu filho. Eu nem quero entrar em detalhes, eu deito a cabeça no travesseiro em paz, minha família sabe quem eu sou, eu sei o cara que eu sou pro meu filho”, afirmou.Durante a conversa, MC Daniel reforçou a importância da paternidade em sua vida e disse que faz questão de oferecer ao filho o que não teve. "Pra mim é uma honra dar tudo pro meu filho que eu não tive e o tempo faz você recuperar toda a credibilidade que as fofocas e as mentiras tentaram arrancar. Tudo o que você planta, você colhe, então, o tempo é o melhor remédio e a verdade sempre aparece. Se eu fosse um cara ruim, vocês já saberiam, eu tô sossegado, em paz”, declarou.