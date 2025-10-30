Carol Peixinho falou sobre dedicação aos cuidados do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 16:42

Rio - Carol Peixinho, de 40 anos, comentou o sumiço das redes sociais nos primeiros 40 dias de vida do filho Bento, fruto do relacionamento com Thiaguinho. A influenciadora contou que tem se dedicado integralmente aos cuidados com o bebê.

"Tem dias que não apareço aqui, né? É porque é tudo intenso. Uma hora vão se ajeitar os horários. Eu estou vivendo para o Bento apesar de ter ajuda. Livre demanda é o dia inteiro você disponível para o seu bebê. Não consigo ficar longe, não. Mas já a mammy volta à rotina e aos horários. Hoje mesmo, eu tomei café meio-dia. Não é brinquedo, não", relatou nos Stories.

Carol revelou aos seguidores que ficará longe em breve por causa de um compromisso profissional.

"Bento está ganhando bastante peso. É impressionante. O leite materno, misericórdia, é perfeito. Na semana que vem, tenho trabalho fora e aí já vou ofertar para ele no copinho", disse ela.