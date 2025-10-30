Fabiana Karla celebra 50 anos aos pés do Cristo Redentor - Reprodução / Instagram

Fabiana Karla celebra 50 anos aos pés do Cristo RedentorReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2025 10:15

Rio - Fabiana Karla completou 50 anos nesta quinta-feira (30) e escolheu o Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do Brasil, para celebrar a data. Em publicação nas redes sociais, a humorista agradeceu pela nova fase e se declarou ao Rio.



"Obrigada, meu Deus, pela dádiva que é receber mais uma idade com saúde e cercada de fé e amor. Só poderia comemorar aos pés do Cristo, que me recebeu nesta cidade de braços abertos, e é por esta cidade, que para mim sempre será MARAVILHOSA, que também iremos fazer orações para que a paz e o amor possam se fazer presentes. A paz é o maior presente que se pode ter na vida", escreveu a atriz.

Nos comentários da publicação, diversos famosos parabenizaram Fabiana. “Parabéns, sua linda. Deus te abençoe, te ilumine e proteja sempre”, escreveu Fábio Jr. “Parabéns, meu amor!”, comentou Tiago Abravanel. “Parabéns, amiga linda”, disse Tatá Werneck. Beth Goulart desejou “Felicidades”, enquanto Paloma Bernardi celebrou: “Viva tu, lindona”. Já Cacau Protásio completou: “Viva você, seja feliz, Deus abençoe você sempre”.



Laura Simões, filha de Fabiana e cantora, participou da comemoração e compartilhou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram. Amigos e familiares também estiveram presentes para celebrar o aniversário da artista.