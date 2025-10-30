Michelle e Obama são casados há 33 anos - Reprodução/Instagram

Michelle e Obama são casados há 33 anosReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2025 19:37

Rio - A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, 61, compartilhou um pouco da rotina de seu casamento com o ex-presidente Barack Obama, 64.

Em entrevista à revista People, Michelle contou como são os encontros românticos do casal atualmente. “Estamos casados há 32, 33 anos... Eu sempre esqueço. Desculpe, querido. Quando nós dois estamos animados para um encontro romântico, ficamos em casa. Não nos arrumamos. Apenas jantamos algo gostoso, acendemos velas, ouvimos música e conversamos.”

Pais de Malia, 27, e Sasha, 24, o casal mantêm o hábito de reservar momentos a sós, mas com uma regra curiosa: não conversar durante o dia. “Não falamos nada o dia todo, porque estamos juntos o tempo inteiro. Trabalhamos em casa. Então, quando é uma noite especial, é tipo: ‘Não fale comigo. Guarde para o jantar’. Ele pergunta: ‘Você falou com as meninas?’ e eu respondo: ‘Sim, mas não vamos falar sobre isso até o jantar’”, contou Michelle.

Com bom humor, ela também revelou que, às vezes, os dois tentam sair de casa, mas o programa precisa ser um pouco mais simples. “Às vezes, saímos para jantar em Washington ou em outro lugar. Mas estou velha demais para jantar e ver um filme. Eu dormiria no cinema. Então é tipo: ‘Vamos escolher uma coisa só’”, brincou.