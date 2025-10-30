Michelle e Obama são casados há 33 anosReprodução/Instagram
Michelle Obama revela rotina de encontros com Barack após 33 anos de casamento
A ex-primeira-dama dos EUA diz preferir programas simples em casa e admite que dorme se o casal tenta assistir a um filme depois do jantar
Michelle Obama revela rotina de encontros com Barack após 33 anos de casamento
A ex-primeira-dama dos EUA diz preferir programas simples em casa e admite que dorme se o casal tenta assistir a um filme depois do jantar
MC Daniel comenta brigas com ex e fala sobre relação com o filho: 'Cabeça em paz'
O cantor afirmou que mantém a consciência tranquila diante das polêmicas sobre a pensão do filho e acredita que o tempo revelará a verdade
Virginia compartilha fotos da primeira viagem com Vinicius Jr.
Casal oficializou a relação durante passagem por Mônaco
‘Foi tudo desandando’: Jade revela motivo de não acompanhar Luan Santana em turnê na Europa
Influenciadora finalizava as malas quando decidiu permanecer no Brasil
Paulinha Leite desabafa sobre fase difícil após nascimento dos gêmeos
A ex-BBB agradeceu o apoio dos fãs e contou que Ethan segue internado na semi-intensiva, enquanto Luz já está ao seu lado no hospital
Rafa Justus mostra bastidores da despedida de César Tralli no 'JH'
Jornalista vai apresentar o 'Jornal Nacional' a partir de novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.