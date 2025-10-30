Rafa Justus acompanhou despedida de César Tralli no ’Jornal Hoje’Reprodução/Instagram

Rio - Rafaella Justus esteve nos estúdios da TV Globo em São Paulo para acompanhar a despedida do padrasto, César Tralli, no comando do "Jornal Hoje", nesta quinta-feira (30). A adolescente exibiu os registros do discurso que o apresentador fez para os colegas de redação. 
"Eu amo demais vocês. Estou muito feliz! Minha família está aqui, a Rafa, a Tici, e eu sou muito grato a vocês. Elas sabem o quanto eu amo a minha profissão, o quanto me dedico, e meu compromisso é esse: continuar fazendo esse trabalho bem feito, honrando meu pai e minha mãe. Tenho certeza de que eles estão muito felizes. E a gente vai estar sempre junto", disse o jornalista.
A filha de Ticiane Pinheiro compartilhou imagens com a mãe e aproveitou para se declarar ao padrasto. "Te amo", escreveu na legenda. 
A partir de 3 de novembro, César Tralli assume a apresentação do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner, que se junta à Sandra Annenberg no "Globo Repórter" em 2026. Roberto Kovalick vai comandar o "Jornal Hoje" no lugar dele.