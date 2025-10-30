Rafa Justus acompanhou despedida de César Tralli no ’Jornal Hoje’Reprodução/Instagram
Rafa Justus mostra bastidores da despedida de César Tralli no 'JH'
Jornalista vai apresentar o 'Jornal Nacional' a partir de novembro
Fenômenos mirins da internet: o encontro de Alice e Lulu encanta a web
Reunião das 'pequenas gênias' gerou repercussão nas redes sociais
Carol Peixinho desabafa sobre ausência das redes com a chegada do filho
'Uma hora vão se ajeitar os horários', declarou a influenciadora
Virginia Fonseca assume nova rotina e diz que Madri virou sua segunda casa
Influenciadora contou que vai montar um guarda-roupa na Espanha
Luana Piovani responde críticas sobre se apresentar em restaurantes de Portugal
Atriz defendeu a qualidade de seu espetáculo "Cantos da Lua", apresentado em Lisboa
Claudio Cinti, ator de 'Zorra Total', relembra grave problema de saúde
'Sou só gratidão', escreveu o ator na legenda da publicação
