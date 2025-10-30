Virginia, Maria Flor, Maria Alice e José LeonardoReprodução / Instagram

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, aproveitou a manhã desta quinta-feira (30) para passear com os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, pelas ruas de Madri. A influenciadora compartilhou os momentos em família no stories no Instagram.
Mesmo após ter participado da festa de Halloween promovida por ela e pelo jogador Vini Jr. na noite anterior, Virginia acordou cedo para curtir o dia com as crianças e com a mãe, Margareth, que também está no local. "Bom dia, bom dia, bom dia! Quem está feliz? Levanta a mão", disse ela em um vídeo, enquanto os filhos apareciam ao seu lado.
A influenciadora e o atleta assumiram o relacionamento no terça-feira (28) após diversos rumores de romance entre eles.