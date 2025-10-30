Grazi Massafera explicou ’alteração’ na grafia de nome artístico Reprodução/Instagram

Rio - Grazi Massafera reagiu a montagem com todas as diferentes grafias de seu nome artístico nos créditos de seus trabalhos na televisão. A atriz de 43 anos explicou o motivo por trás das alterações e surpreendeu ao revelar que não foi uma escolha dela. 
"Eu não mudei. Eles digitaram errado e eu não me importei [risos]", revelou. 
Na estreia nas novelas em "Páginas da Vida" (2006), a atriz era apresentada como "Grazielli Massafera". A primeira mudança ocorreu quando ela integrou o elenco de "Negócio da China" (2008) e atendia por "Grazzi Massafera".
Já a partir de "Aquele Beijo" (2011) passou a ser chamada de "Grazi Massafera", grafia adotada até hoje e exibida na chamada de "Três Graças", novela da TV Globo em que ela interpreta a vilã Arminda. 