Grazi Massafera explicou ’alteração’ na grafia de nome artístico Reprodução/Instagram
Grazi Massafera em novelas da Globo pic.twitter.com/Kj7qPxHzhi— WWLBD (@whatwouldlbdo) October 30, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
Grazi Massafera explicou ’alteração’ na grafia de nome artístico Reprodução/Instagram
Grazi Massafera em novelas da Globo pic.twitter.com/Kj7qPxHzhi— WWLBD (@whatwouldlbdo) October 30, 2025
Grazi Massafera se diverte ao esclarecer 'mudança' no nome artístico
'Digitaram errado', contou a atriz
Maíra Cardi conta que ensina Sophia a orar pelo futuro marido
Influenciadora revelou que a filha é exigente ao pedir qualidades para seu futuro companheiro
Kevin O Chris comemora transformação após cirurgia para emagrecimento
Funkeiro compartilha resultado de perda de mais de 20 quilos em apenas 3 meses
Casada há seis meses, Jakelyne Oliveira curte lua de mel com Mariano
Atriz surgiu ao lado do cantor em viagem para Fernando de Noronha
Musical inspirado em Paulo Gustavo abre audições para encontrar ator que viverá o humorista nos palcos
Déa Lúcia conversou com exclusividade com o O DIA sobre 'Meu Filho é um Musical' que estreia em maio de 2026 e homenageia a trajetória e o legado do artista
Paolla Oliveira curte férias em Nova York e posa em clima de filme
Atriz embarcou para os Estados Unidos e mostrou registros descontraídos na Times Square
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.